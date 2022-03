Schianto in auto, morti due ventenni: una terza persona ferita

Due ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Modena, all’altezza dell’uscita 10 della tangenziale.

All’interno della vettura su cui viaggiavano era presente una terza persona che è rimasta ferita. L’auto, è uscita di strada e si è schiantata contro degli alberi che costeggiavano la carreggiata.

I due giovani sono morti sul colpo. Sono giunti sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Grave il terzo giovane

Sono Fabio Cavazzuti e Ahmed Assiri i due ventenni che questa mattina intorno alle 5.30 hanno perso la vita a Modena in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale. Entrambi sono originari della Bassa Modenese. L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita contro degli alberi ai margini della carreggiata a ridosso dell’uscita 10, quella che porta a Mirandola. In gravi condizioni anche un terzo giovane che era sempre in auto con le due vittime. I tre a quanto pare stavano rincasando dopo essere stati in discoteca.