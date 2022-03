Bari, raccoglievano denaro per finanziare imam jihadista in Albania

Quattro uomini albanesi, che risiedono da diverso tempo nel nostro Paese, sono finiti in manette, dopo un’inchiesta portata avanti tra Bari e Cuneo. L’accusa per tutti e quattro è di aver finanziato condotte a scopo terroristico in concorso nonché istigazione a delinquere

Uno dei quattro albanesi arrestati stamane con l’accusa di aver finanziato condotte a scopo terroristico ha 32 anni e si chiama M. Yijan. L’uomo risiede da anni a Rutigliano, in provincia di Bari, e da quanto si apprende avrebbe portato avanti una raccolta fondi in favore di un imam della Moschea ‘Xhamia e Letres, di Kavaje, in Albania.

Tale imam fu arrestato nel 2014 e condannato dalla Corte d’Appello di Tirana, nel 2016, a 17 anni di carcere. L’accusa era di “reclutamento di persone per commettere atti con fini terroristici o di finanziamento al terrorismo”, “istigazione appello pubblico e propaganda al fine di commettere atti terroristici” nonché “istigazione all’odio e al conflitto”.

Oltretutto, l’imam avrebbe avuto legami con l’associazione terroristica Isis Daesh e avrebbe coordinato una cellula di reclutamento del gruppo, che operava nelle moschee della zona balcanica. Costui avrebbe anche inviato decine di persone a combattere in Siria e avrebbe favorito una divisione religiosa tra musulmani albanesi e comunità cristiana.

Yijan, per ottenere fondi a favore dell’imam, avrebbe fatto uso di una chat whatsapp detta “Komuniteti Mysliman Ban”. Avrebbe inoltre preso precauzioni per trasferire denaro in Albania, in modo che non fosse possibile tracciarlo.

Con lui sono finite in manette altre tre persone. I quattro albanesi sono accusati di aver finanziato condotte a scopo terroristico in concorso nonché istigazione a delinquere di tipo aggravato.

I complici dell’uomo hanno fatto da intermediari e hanno provveduto a divulgare il progetto di finanziamento per raccogliere denaro a favore dell’imam. Gli altri tre arrestati sono L. Roland, 38 anni, R. Elsi, 34 anni, e B. Roland, 38 anni, cognato di Yijan. I suddetti reati sarebbero occorsi in un periodo compreso tra il 6 maggio e il 3 luglio 2020.