Schianto sull’Ardeatina: morto un uomo e quattro feriti, di cui un bimbo

L’incidente si è verificato ieri sera, e ha visto coinvolte un’Alfa Romeo Mito e una Ford Fiesta. Sul posto è sopraggiunta anche la polizia locale che ha eseguito tutti gli accertamenti del caso, per verificare se vi siano eventuali responsabilità

Un grave incidente si è verificato ieri sera, domenica 13 marzo, sull’Ardeatina, in direzione Pomezia. Il sinistro è occorso verso le ore 19 e ha visto coinvolte un’Alfa Romeo Mito e una Ford Fiesta. Quattro persone sono rimaste ferite in modo grave, mentre un uomo argentino di 52 anni ha perso la vita. Lo schianto frontale è avvenuto per cause attualmente in corso di accertamento.

A estrarre conducenti e passeggeri delle due auto dalle lamiere ci hanno pensato i vigili del fuoco, che hanno poi affidato i feriti ai soccorritori. Quattro persone, infatti, si sono ferite in modo grave e hanno necessitato di cure mediche. I soccorritori li hanno portato in ospedale.

Purtroppo, per il conducente della Ford Fiesta, non si è potuto far nulla. L’uomo deve essere morto sul colpo, per via delle gravi lesioni riportato a causa dell’impatto, che non gli hanno permesso di sopravvivere. A seguito dell’incidente, il 52enne argentino è andato a schiantarsi contro un muro.

Per quanto concerne le persone a bordo dell’Alfa Romeo, sono finiti tutti in ospedale. Il conducente, un uomo di 49 anni, è finito al Sant’Eugenio in codice arancione, mentre una 51enne e un 28enne sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente al San Giovanni e al San Camillo e infine, un bimbo di 5 anni è stato portato al Bambin Gesù in codice arancione.

La polizia locale romana è giunta sul posto per svolgere tutti gli accertamenti del caso e stanno tuttora investigando per ricostruire le varie fasi dello schianto. I vigili dovranno anche comprendere eventuali responsabilità dei conducenti. Dopo tutti i controlli di rito, il cadavere del 52enne è stato portato in obitorio, dove resta a disposizione delle autorità.