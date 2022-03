Nonno fa marcia indietro e travolge il nipotino: muore bimbo di due anni

Quella che doveva essere solamente una serena domenica passata in famiglia, come tante altre, si è invece tramutata in tragedia. È successo ieri sera nell’isola di Favignana, la più grande dell’arcipelago delle isole Egadi in provincia di Trapani.

Il dramma si è consumato nella serata di domenica, quando un nonno di 75 anni ha fatto retromarcia per andare via da casa del figlio dove aveva trascorso la giornata assieme alla sua famiglia.

Ma nel momento in cui manovrava non si è accorto che dietro la macchina c’era il nipotino di due anni e lo ha travolto accidentalmente.

Il bimbo si trovava nel giardino della casa. I familiari gli hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e lo hanno subito trasportato nel pronto soccorso dell’isola, ma per il piccino purtroppo non si è potuto fare niente.

Nulla da fare per il piccolo: troppo gravi le sue condizioni

Malgrado l’impegno del personale medico il bimbo di soli due anni è morto per le pesanti lesioni subite nell’investimento. Il piccolo stava per essere trasferito nell’ospedale di Trapani ma le sue condizioni gravissime non lo hanno reso possibile.

È scattata l’inchiesta, avviata dalla Procura di Trapani che però ha deciso di non disporre l’autopsia sul corpo del bambino, restituendolo così ai genitori.

Tutta l’isola di Favignana, nella Sicilia nord occidentale, è stata sconvolta dalla notizia del tragico incidente.