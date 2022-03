Draghi, incidente in moto per il fratello Marcello

Nella serata di sabato sera Marcello Draghi, fratello del premier, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma mentre era a bordo della sua moto. Il veicolo di Draghi, un Sh 150, si è scontrato nella serata di sabato con una Skoda, ed è stato necessario l’intervento del 118 per trasportarlo al Policlinico Umberto I. L’uomo avrebbe riportato una frattura alla gamba e ne avrà per 20 giorni.

Da quanto riportano Emiliano Bernardini e Alessia Marani del quotidiano Il Messaggero, l‘incidente in cui è rimasto coinvolto il fratello di Mario Draghi, sarebbe avvenuto tra Viale Tiziano e piazzale Manila, a Roma.

La dinamica dell’incidente, nel quale è stata coinvolta una Skoda, sarebbe ancora da chiarire.

Dopo l’impatto, avvenuto intorno alle 21 di sabato sera, Marcello Draghi, classe 1952, sarebbe rimasto a terra con un forte dolore alla gamba, e per questo si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del gruppo Parioli.

LEGGI ANCHE: ATTACCO OSPEDALE DI MARIUPOL: MORTA LA DONNA INCINTA SULLA BARELLA

LEGGI ANCHE: GUERRA IN UCRAINA, FINORA 100 BIMBI UCCISI E 1,8 MILIONI DI PROFUGHI.

Gli operatori del 118 hanno stabilizzato la gamba e portato l’uomo al Policlinico, dove è stata confermata la frattura alla gamba, con conseguente stop di 20 giorni.