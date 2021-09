Detenuto fugge dal Policlinico durante una visita dopo aver assalito e dato una testata ai poliziotti

Il detenuto, V. Rossetti, 39 anni, è in fuga dopo essere scappato dal Policlinico durante una visita e aver aggredito gli agenti

Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa (Polizia Penitenziaria), ha comunicato che «un detenuto del carcere di Bari di origini leccesi, in carcere per rapina e in attesa di giudizio, è evaso ieri sera verso le 22:30 dal policlinico cittadino, dove era stato condotto dopo aver ingerito una lametta. Mentre si sottoponeva ad alcuni prelievi ematici avrebbe spintonato violentemente i due agenti di Polizia penitenziaria di scorta, avrebbe colpito con una violentissima testata una guardia giurata del policlinico e si sarebbe dato alla fuga cercando di dirigersi alla vicina fermata ferroviaria, dove però non sarebbe riuscito a entrare. Immediate sono scattate le ricerche della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine, sinora tuttavia senza esito».

De Fazio prosegue asserendo che nel nostro Paese siamo alla «disfatta del sistema: dopo le cinque evasioni nel solo mese di agosto scorso, i parti avvenuti in carcere, la sparatoria di Frosinone, quest’ennesima fuga di un detenuto non fa altro che confermare la disfatta del sistema penitenziario di cui il Ministero della Giustizia e il Governo dovrebbero prendere concretamente atto, anziché esercitarsi in vuoti proclami o, al più, ricorrere a palliativi. Ormai, come addetti ai lavori, ogni giorno ci chiediamo solo cosa e dove succederà, ma abbiamo assoluta certezza che qualcosa di grave accadrà e i fatti, nostro malgrado, ce lo confermano».

Il detenuto, V. Rossetti, 39 anni, rapinatore di Monteroni di Lecce, è in fuga e gli agenti lo stanno cercando nei pressi del suo luogo di origine. L’uomo ha approfittato del fatto che gli hanno tolto temporaneamente le manette per mettergli sulla mano un accesso venoso, e avrebbe dato una testata a uno dei tre agenti che lo controllavano nel Policlinico di Bari.

Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo possa aver raggiunto la vicina stazione e sia salito su uno dei treni in passaggio verso sud. L’uomo era in carcere per alcuni furti e rapine tra dicembre 2020 e aprile 2021.