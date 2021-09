Cammina per strada brandendo un’accetta e un coltellaccio da cucina: denunciato

Ieri sera intorno alle 21 a Firenze, in via Novoli, è intervenuta la polizia per un uomo che camminava per strada brandendo un’accetta. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione dei cittadini e hanno fermato l’uomo, un 45enne marocchino, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il 45enne è stato poi denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Quando gli agenti lo hanno fermato, l’uomo non aveva con sé l’accetta che è stata trovata sotto un’auto nelle vicinanze, ma nei vestiti nascondeva un grosso coltello da cucina.

Secondo quanto riferito, il 45enne aveva evidenti ferite al volto e avrebbe detto agli agenti, per giustificare il possesso delle armi, di essere stato picchiato poco prima da alcuni connazionali e poi di essersi procurato l’ascia e il coltello per difesa personale, nel caso lo avessero aggredito di nuovo.