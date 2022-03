Il discorso del pilota russo ai passeggeri dell’aereo: “La guerra è un crimine, basta sostenere questo spargimento di sangue”. Ripreso da un passeggero, il video è diventato virale.

Prosegue senza sosta il drammatico conflitto che vede coinvolte Russia e Ucraina. L’invasione russa ha costretto all’esodo oltre 2 milioni e mezzo di persone, in fuga oltre i confini del Paese. Altre, invece, sono rimaste intrappolate nelle città ormai assediate dall’esercito inviato dal Cremlino. Nel frattempo, però, un pilota russo si è reso protagonista di un atto coraggioso, a sostegno del popolo ucraino. “La guerra in Ucraina è un crimine”, ha raccontato il pilota in un appello fatto a bordo di un aereo della compagnia Pobeda, poco prima dell’atterraggio in un aeroporto turco.

“Basta sostenere questo spargimento di sangue”

Il pilota russo, del quale non è stata ancora divulgata l’identità, ha fatto un discorso appassionato contro la guerra mentre era a bordo di un aereo commerciale della compagnia Pobeda, sussidiaria della Aeroflot. L’uomo si è rivolto a tutti i passeggeri del mezzo, parlando sia in inglese che in russo, poco prima che il mezzo atterrasse a Antalya, in Turchia. Ripreso dal telefono di uno dei viaggiatori, il video è stato immediatamente pubblicato su internet, diventando viale sui social – su Twitter e Youtube in particolar modo. A condividerlo sono stati anche gli stessi funzionari del governo ucraino.

“Signori e signore è il vostro capitano che parla. Benvenuti ad Antalya, grazie per aver volato con Pobeda. Parlando a nome mio e non come rappresentante della compagnia aerea, io penso che la guerra in Ucraina sia un crimine. Questa guerra non va continuata, ma deve essere fermata immediatamente. Basta sostenere questo spargimento di sangue. Grazie per l’attenzione”.

Uno dei primi a condividere l’appassionato discorso è stato il diplomatico ucraino Olexander Scherba, che ha twittato: “Questo coraggioso pilota russo fa un’importante dichiarazione”. Immediato il sostegno dei tantissimi utenti – ormai migliaia. “La Russia ha bisogno di più persone coraggiose come questo pilota”, ha commentato uno di loro, mentre altri hanno utilizzato hashtag popolari (quali #StandWithUkraine) per rilanciare il messaggio ed esprimere tutta la loro ammirazione verso il coraggio mostrato dal pilota.

Altri ancora, invece hanno condiviso la loro più sincera preoccupazione per tutti quei cittadini russi che, contrari alla guerra, esprimono la loro opinione sfidando il governo del loro stesso Paese. “Qualunque sia la vostra opinione su questa situazione, questo pilota e altri come lui si stanno mettendo seriamente a rischio la loro vita – si parla di tortura e morte. La Russia sta incarcerando persone che parlano apertamente di questa cosa, e il governo è famoso per morire di fame le persone. Lo stesso Putin ha detto che i dissidenti dovrebbero morire di fame”, ha spiegato infatti un altro utente su Twitter.