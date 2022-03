Il mea culpa del cardinale di fronte ai gay:«La Chiesa vi ha fatto molto male»

Il cardinale tedesco Reinhard Marx di Monaco, si è rivolto alle persone Lgbt locali facendo mea culpa per le discriminazioni che gli omosessuali continuano a subire nelle strutture cattoliche

Il cardinale Reinhard Marx (tra i consiglieri che hanno maggiore influenza nei confronti del Papa) di Monaco di Baviera, ha fatto mea culpa con il popolo Lgbt locale per le discriminazioni subìte nelle strutture cattoliche. Il sacerdote, con una bandiera arcobaleno esposta nei pressi dell’altare, ha detto:«Dobbiamo renderci conto del male che vi abbiamo fatto».

Nel corso della Messa celebrata in occasione del 20esimo anniversario dei “servizi queer”, il cardinale ha assicurato che ci saranno dei progressi per fare in modo che vi sia un orizzonte pastorale maggiormente inclusivo.

Il sacerdote ha lasciato intuire che si tratta di un cammino che ha già preso il via e che va solo portato avanti. Si tratta di parole di grande apertura che i presenti hanno accolto con molti applausi e che le tv tedesche hanno filmato, come riporta l’agenzia KNA.

Marx ha detto messa senza insegne episcopali, senza mitra né pastorale.

Durante l’omelia, il cardinale ha citato dei passaggi del Vangelo in cui al centro del messaggio cristiano c’è l’amore. Fino a questo momento i servizi cattolici queer sono stati eseguiti in diverse diocesi della Germania, ma segretamente nella maggior parte dei casi.