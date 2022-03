Vaccino contro Aids, parte sperimentazione di Moderna: prima dose inoculata

L’azienda farmaceutica Biontech Moderna ha dato l’annuncio della somministrazione della prima dose di un vaccino Mrna contro l’Aids. La somministrazione ha avuto luogo nella giornata odierna

La casa farmaceutica Biontech Moderna ha comunicato di aver eseguito la prima somministrazione di una dose di vaccino a Mrna contro l’Aids a un volontario dello studio clinico di fase 1.

Il presidente dell’azienda farmaceutica, Stephem Hoge, ha precisato che «lo sviluppo di un regime vaccinale che induca livelli sostenuti di anticorpi neutralizzanti negli esseri umani è stato difficile da portare a termine. In Moderna, riteniamo che l’Mrna offra un’opportunità per adottare un nuovo approccio in questa sfida».

Il suddetto studio clinico di fase 1 mira a esaminare la sicurezza nonché l’immunogenicità del vaccino sperimentale contro l’Aids.

Tra i volontari che si sottoporranno al test, dovrebbero esserci circa 100 persone adulte negative al test dell’HIV, che hanno un’età che va dai 18 ai 55 anni.

Il presidente della casa farmaceutica, chiosa spiegando che «con il lancio del secondo trial su un vaccino per l’Hiv, stiamo perfezionando la nostra strategia e sfruttiamo la potenza della nostra piattaforma a mRna per accelerare la scoperta di un vaccino protettivo anti-Hiv».