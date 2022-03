La Regina Elisabetta è piuttosto fragile, ”annullati diversi suoi eventi in pubblico”. A sostituirla, il principe Carlo

La Regina Elisabetta d’Inghilterra sta vivendo tutti i risvolti della inevitabile vecchiaia, che arriva per tutti. La sovrana, che compirà 96 anni il prossimo 21 aprile, è da poco guarita dal Covid e soffrirebbe di problemi deambulatori

La Regina Elisabetta sta vivendo un momento difficile, in cui la sua fragilità, dovuta anche all’inevitabile vecchiaia (che arriva per tutti), non le consente di farsi vedere in pubblico. La regina, che compirà 96 anni il prossimo 21 aprile, è da poco guarita dal Coronavirus, e sta affrontando una serie di problematiche fisiche.

Secondo voci insistenti di esperti reali, “la 95enne sovrana ha capito di essersi molto infragilita di recente”. Come riporta il Daliy Mail, sarà il principe Carlo a sostituirla nei prossimi impegni. Non si tratta di dimissioni, a cui la regina non ha pensato, a meno che non si verifichino eventi di una certa rilevanza e gravità.

Da quanto filtra dal palazzo reale, ci sarà una consistente revisioni dell’agenda della sovrana «e, quando non potrà esserci, in rappresentanza della regina saranno chiamati il Principe del Galles o il nipote William». Questo accadrà già a partire dal pomeriggio di oggi, a Londra, in occasione delle cerimonie del Commonwealth che si terranno nell’Abbazia di Westminster.

La Regina non potrà essere presente, non per sua scelta e sarà suo figlio Carlo a presenziare al suo posto. Stessa cosa potrebbe avvenire quando verrà celebrata la Messa in ricordo del defunto principe Filippo, che si terrà il prossimo mese. La sovrana è al momento in condizioni troppo fragili e non si vuole rischiare dato che si tratta di eventi in cui gli spostamenti sono lunghi e che richiedono molto sforzo, come quello di rimanere diverse volte in piedi nel corso delle celebrazioni.

Il fatto è che Elisabetta II è da poco guarita dal Covid e il suo problema principale sarebbe proprio il fatto di non riuscire ad affrontare eventi che richiedano più di un’ora. Da diverso tempo, la regina non riuscirebbe neppure ad andare a passeggio con i propri cani. Qualche mese fa, Elisabetta si è mostrata in pubblico con un bastone, cosa che attualmente non sarebbe più sufficiente. Si potrebbe optare per l’uso di una sedia a rotelle, ma la regina e i propri collaboratori hanno escluso questa possibilità, almeno per il momento.

Ergo, Elisabetta si farà vedere sempre meno in pubblico, perché l’attuale “ordine” è quello di riposare quanto più può, mentre potrà tuttavia ricevere ospito e prendere parte a videochiamate.