Musk contro Putin, il miliardario americano sfida il presidente russo a duello

“Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c’è l’Ucraina”. Musk contro Mosca? Cintura nera di arti marziali, ma anche cintura nera in provocazioni. Non si smentisce il miliardario americano Elon Musk che ha affidato a Twitter la sua ultima provocazione: sfidare a duello Vladimir Putin.

Il presidente russo, come si sa, è maestro di arti marziali e campione di judo (anche se dopo l’invasione dell’Ucraina la federazione internazionale lo ha espulso).

Il numero uno dei paperoni mondiali contro il numero uno del Cremlino. Una sfida suggestiva per arrestare la guerra voluta da Putin.

Musk ha lanciato il guanto di sfida a Putin senza specificare il terreno del confronto che però, dato che anche il super miliardario pratica diverse arti marziali, judo incluso, potrebbe proprio essere il tatami.

Non è la prima volta che Musk sfida qualcuno di famoso

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Non è la prima sfida lanciata da Musk a qualche vip. Nel 2020 il fondatore di Tesla sfidò Johnny Depp a un combattimento di arti marziali miste perché era stato insultato dal celebre attore. Il miliardario americano era finito in mezzo al divorzio tra Depp e la sua ex Amber Heard a causa di una sua presunta liaison con la donna.

Come del resto non nemmeno la prima volta che il nome di Musk viene associato al conflitto ucraino. All’inizio della guerra il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov si era rivolto proprio a lui per chiedergli di mettere a disposizione dell’Ucraina la connessione a internet coi i suoi satelliti spaziali. Musk si impegnò in tal senso e nel giro di pochi giorni SpaceX consegnò in Ucraina un camion carico di router da distribuire a istituzioni, organizzazioni e civili, così da poter mantenere la connessione internet. Inoltre Musk ha messo a disposizione degli ucraini i satelliti di Starlink.

Adesso si vedrà quale sarà – se ci sarà – la reazione di Mosca alla provocazione di Musk. Putin raccoglierà il guanto di sfida o lo lascerà cadere? Di certo il presidente russo non potrà farlo passare inosservato, dato che la disfida via tweet è già stata rilanciata migliaia di volte.