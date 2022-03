Covid, torna la paura in Cina: 24 milioni di persone di nuovo in lockdown

Non solo l’hub tecnologico di Shenzhen, ma anche una intera provincia della Cina è ora in lockdown. Si tratta della città di Jilin con i suoi 24 milioni di abitanti ora costretti alla quarantena per evitare che il numero di casi di positività al Covid-19 aumenti di nuovo.

In Cina torna la paura Coronavirus dopo il vertiginoso aumento dei contagi che si sono registrati nelle ultime ore in alcune città. Per questo motivo e per fermare la diffusione del virus, le autorità cinesi hanno deciso di adottare misure durissime. Misure che riportano l’intera popolazione al 2020.

Jilin è ora in lockdown a seguito dei 900 casi di positività registrati domenica: è la prima volta che accade dopo il 2020.

I residenti a Jilin potranno uscire dalla provincia solo in situazioni speciali e solo in possesso di una autorizzazione. Per chi, invece, deve far rientro presso la propria abitazione, è richiesto il rispetto della quarantena. Per chi violerà le disposizioni delle autorità, sono previste punizioni severe.

Agli abitanti di Jilin è stato inoltre vietato di lasciare la provincia perché i viaggi i transprovinciali e transurbani sono stati interrotti. Le autorità hanno infine dato il via alla costruzione di ospedali di emergenza e avviato test di massa.