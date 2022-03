Operazione antidroga, smantellata banda dedita al traffico di stupefacenti: 53 arresti e 21 kg sequestrati. La vasta operazione della Guardia di Finanza di Trento ha portato anche alla chiusura di un bar del centro.

Nelle scorse ore, i militari della Guardia di Finanza di Trento hanno sgominato un’associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di droga. Le operazioni si inseriscono in una più vasta rete di controllo a livello nazionale, che nel caso di quanto rilevato dalle Fiamme Gialle a Trento, ha portato al sequestro di 21 chilogrammi di droga, così come anche alla chiusura del bar “34”, situato in piazza Duomo. In tutto, invece, si contano 70 narcotrafficanti indagati, e 53 invece finiti in manette.

Operazione antidroga “Continuoaspacciare”, smantellata associazione criminale

L’organizzazione criminale consisteva in un radicato sodalizio ramificato tra il Nord Italia e l’Austria, tanto da essere riuscito con il tempo ad ottenere il controllo del mercato dello spaccio nelle province di Trento e Bolzano. Brutto colpo, però, per i membri dell’organizzazione: nelle scorse ore, uomini della Guardia di Finanza di Trento hanno smantellato il sodalizio, mettendo in atto l’articolata operazione antidroga denominata “Continuoaspacciare“.

LEGGI ANCHE: Bimba finita in stato neurovegetativo dopo che un’auto l’ha investita a 16 mesi. I genitori: «Ci hanno offerto risarcimento di un euro»

L’associazione a delinquere, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, era legata a diversi clan albanesi. Sono in tutto 70 i narcotrafficanti ora finiti indagati, mentre per 53 di questi è stato disposto anche l’arresto – sia in Italia che all’estero. Durante lo svolgimento delle operazioni, gli uomini della Guardia di Finanza di Trento hanno provveduto al sequestro di oltre 21 kg di stupefacente tra cocaina, eroina, marijuana e hashish. Un ingente quantitativo, questo, che una volta introdotto sul mercato dell’illecito avrebbe avuto un valore al dettaglio pari a 2 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Bomba carta contro l’abitazione della ex e auto in fiamme: arrestata 51enne e un giovane complice

Oltre all’arresto dei membri del sodalizio criminale, e al sequestro di grandi quantità di stupefacenti, nel mirino delle Fiamme Gialle è finito anche un rinomato locale della città. Si tratta del bar-caffè “34”, sito nel centro storico di Trento, e da tempo ormai adibito a fruttuoso luogo di spaccio. In merito ad ulteriori dettagli sull’operazione antidroga “Continuoaspacciare”, verranno rilasciati nuovi aggiornamenti nel corso della conferenza stampa che si terrà verso le ore 11:00 di oggi, martedì 15 marzo, presso la Sala Polifunzionale del compendio Bedetti della Guardia di Finanza di Trento.