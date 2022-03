Evade i domiciliari per farsi una passeggiata al mare: arrestato 46enne di Massa Carrara. Scoperto dai poliziotti nel pomeriggio di domenica, l’uomo ha tentato anche la fuga.

Pensava di farla franca, un cittadino di 46 anni di Massa Carrara. Lo scorso fine settimana, nelle ore pomeridiane di domenica, l’uomo ha infatti evaso i domiciliari per andarsene a spasso sul lungomare di Marina di Massa, approfittando della bella giornata. Non si aspettava, probabilmente, di incontrare gli agenti di polizia, intenti ad effettuare i controlli di routine. Inutile il tentativo di nascondersi, così come anche il goffo tentativo di fuga.

Evade i domiciliari per farsi una passeggiata al mare

Secondo quanto viene riportato dai giornali locali, gli agenti di polizia hanno arrestato, nel pomeriggio di domenica 13 marzo, un 46 enne del posto per il reato di evasione. L’arresto è stato eseguito durante le consuete operazioni di controllo, intensificate su tutto il territorio soprattutto durante l’ultimo fine settimana, da uno degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Massa Carrara.

LEGGI ANCHE: Bomba carta contro l’abitazione della ex e auto in fiamme: arrestata 51enne e un giovane complice

L’uomo, un cittadino italiano, è stato infatti colto in flagranza di reato dagli agenti intenti ad operare durante l’ordinario servizio di controllo nel tratto di lungomare di Marina di Massa. Il 46enne, che era già finito agli arresti domiciliari, avrebbe approfittando delle bella giornata domenicale per farsi una passeggiata all’aperto. Non si sarebbe certo aspettato di imbattersi in una pattuglia di polizia. Colto impreparato, alla vista degli agenti avrebbe tentato goffamente di fuggire, di allontanarsi senza farsi notare.

LEGGI ANCHE: Bimba finita in stato neurovegetativo dopo che un’auto l’ha investita a 16 mesi. I genitori: «Ci hanno offerto risarcimento di un euro»

L’uomo avrebbe fatto per accelerare il passo, celando il volto con il cappuccio del suo giubbotto. Avrebbe poi iniziato una repentina fuga, terminata nel giro di pochi metri – un centinaio – con i poliziotti che, dopo un rapido inseguimento, lo avrebbero raggiunto e immediatamente identificato. L’uomo, scoperto in strada in palese violazione della misura restrittiva degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto, è stato dunque arrestato in flagranza per il reato di evasione. Del 46enne non sarebbero state divulgate le generalità. Non è nemmeno stato chiarito, inoltre, se l’uomo sia andato a passeggiare sul lungomare da solo, o se si trovava in compagnia di qualche altra persona.