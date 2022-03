Finanza scopre irregolarità in appalto da oltre 2 mln per una scuola: 5 indagati

La Guardia di Finanza di Teramo ha portato alla luce una serie di irregolarità riguardanti un appalto da oltre 2 milioni di euro per dei lavori in una scuola dell’infanzia. Sotto inchiesta sono finiti in cinque persone e due società.

Le indagini sono state eseguite dalla Fiamme Gialle di Teramo, in coordinamento con la Procura della Repubblica locale.

Al termine dell’investigazione i finanzieri hanno contestato una serie di reati in materia di pubblici appalti.

Nel mirino della Finanza è finita una gara d’appalto bandita dal Comune di Teramo nel 2016. Si trattava della costruzione di una scuola dell’infanzia, un progetto realizzato nel 2021 per un costo totale che superava i 2 milioni di euro.

Indagati in cinque: tre dipendenti comunali e due rappresentanti legali delle società

Secondo gli investigatori tre dipendenti comunali avrebbero agito in maniera irregolare per favorire le imprese che si sarebbero poi aggiudicate i lavori permettendo loro di ricavare un guadagno superiore a 455 mila euro.

Queste ultime poi avrebbero costituito una associazione temporanea di impresa solo per cumulare i requisiti richiesti dalla gara d’appalto generando così una turbativa d’asta. Per questo sono stati indagati, oltre ai tre dipendenti del Comune, anche due rappresentanti legali delle società coinvolte nei lavori.

La Procura ha rinviato a giudizio gli indagati per i reati di “abuso d’ufficio”, di “turbata libertà degli incanti” e di “truffa in danno dello Stato” mentre alle società viene contestato l’’illecito amministrativo dipendente da reato”.