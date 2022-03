Gdf sequestra prodotti irregolari per oltre 60 mila euro

La Guardia di Finanza di Sarzana (La Spezia) ha sequestrato 11.600 prodotti irregolari per un valore di circa 63 mila euro. Le Fiamme Gialle, nel corso delle loro attività di controllo del territorio per garantire la sicurezza dei prodotti, il contrasto all’abusivismo commerciale e la tutela del Made in Italy, hanno elevato sanzioni dai 9 mila ai 118 mila euro.

In particolare i finanzieri hanno scovato elementi a carico di cinque differenti imprese attive sul territorio di Sarzano che vendevano migliaia di prodotti irregolari.

Alcune di queste imprese non avevano alcuna autorizzazione al commercio, altre invece operavano senza osservare le normative previste dalla legge per tutelare la sicurezza dei consumatori.

La più rilevante di queste attività abusive si è dimostrata quella gestita da un uomo di nazionalità pakistana che operava in maniera totalmente abusiva all’interno di un grande centro commerciale dove la Guardia di Finanza ha trovato e confiscato circa 6500 cover per cellulare, per una somma complessiva superiore ai 52 mila euro.

Successivi controlli hanno evidenziato che la ditta si serviva anche di un dipendente in nero. È stata dunque sospesa l’attività commerciale e l’uomo segnalato alla Camera di Commercio di La Spezia. Per lui arriverà una multa tra i 5 mila e i 15 mila euro.