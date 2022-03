Muore a 31 anni per salvare la fidanzata caduta in acqua dalla barca

Quando ha visto la sua fidanzata cadere in acqua non ci ha pensato un attimo e si è gettato anche lui per salvarla. Ma è stato colpito dall’elica della barca che lo ha ucciso. È morto così Juan Carlos Escotet Alviarez, 31 anni. L’incidente nautico è avvenuto a Los Cayos, durante una gara di pesca a Florida Keys, tra l’Oceano Atlantico e il Golfo del Messico.

Escotet Jr. era bordo della sua barca a vela da sessanta piedi, circa a sei miglia a est dell’Ocean Reef Club a North Key Largo.

La sua ragazza, Andrea Montero, 30 anni, è caduta accidentalmente nell’oceano e Juan si è tuffato per salvarla.

Ma il gesto generoso gli è stato fatale: il 31enne è stato colpito dall’elica dell’imbarcazione e così è morto. Era il figlio minore del banchiere ispano-venezuelano Juan Carlos Escotet Rodriguez, il miliardario presidente della banca venezuelana Banesco e di quella spagnola Abanca.

Il giovane, stando alle informazioni della stampa internazionale, aveva conseguito la laurea a Miami e aveva maturato una grande esperienza nello sviluppo immobiliare nell’area della Florida ed è stato direttore della divisione statunitense di Banesco.