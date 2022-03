Ucraina: Abramovich ha incontrato l’ex-cancelliere tedesco Schröder

Il ricchissimo magnate Roman Abramovich ha incontrato in segreto Gerhard Schröder, ex-primo ministro tedesco, in un lussuoso albergo di Mosca. Al centro dell’incontro pare esserci la guerra in Ucraina. Un tentativo di mediazione? Intanto Abramovich si trova in difficoltà: la sua attività di esportazione di petrolio in occidente è bloccata dalle sanzioni internazionali.

Un incontro segreto per tentare una nuova mediazione sulla questione Ucraina. L’ex-cancelliere tedesco Gerhard Schröder è volato a Mosca la scorsa settimana per incontrare il magnare russo Roman Abramovich.

Reputato uno dei magnati russi più vicini a Vladimir Putin, Abramovich è il proprietario del colosso del petrolio Gazprom nonché patron della squadra di calcio londinese del Chelsea.

Il meeting era stato tenuto segreto fino a stamattina e pare sia avvenuto lo scorso giovedì nell’hotel Kempinski, un lussuoso albergo di Mosca vicino al Cremlino. Schröder, 77enne esponente del Partito Socialdemocratico di Germania, ha ancora importanti ruoli politici internazionali.

Secondo fonti di stampa, pare che l’ex-primo ministro abbia avuto anche un incontro con Vladimir Medinsky che in queste settimane ha svolto l’incarico di responsabile della delegazione russa nelle trattative con l’Ucraina.