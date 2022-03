Consumi, famiglie in rosso: sempre più difficile affrontare spese quotidiane

Come ogni anno torna l’indagine di Altroconsumo sulla capacità delle famiglie italiane di far fronte alle spese quotidiane. Si tratta di una ricerca che l’associazione dei consumatori conduce assieme alle omologhe di Spagna, Belgio e Portogallo, tutti membri di Euroconsumers.

La ricerca porta a elaborare un indicatore, il Termometro Altroconsumo.

Quest’anno l’indice ha fatto registrare un generale peggioramento delle capacità degli italiani di affrontare le spese di tutti i giorni.

Sei i diversi settori esaminati dalla ricerca: casa, mobilità, salute, cultura e tempo libero, alimentazione, istruzione. Il Termometro Altroconsumo quest’anno fa segnare per l’Italia un indice pari a 46,2, in media con quelli degli altri paesi, salvo il Belgio che ha ottenuto il risultato migliore con un indice di 53,7.

Nel 2021 in crescita le famiglie in difficoltà

Nel 2021 però sono diminuite le famiglie italiane nelle condizioni di sostenere le principali spese quotidiane senza difficoltà: l’indice è sceso infatti da 48,9 a 46,2. I settori in cui sono state rilevate le più grandi difficoltà sono la salute (per il 43%), la casa (39%) e la mobilità (37%). In particolare sono aumentate in maniera significativa le famiglie che hanno difficoltà a pagare le bollette (+10%), le spese per l’auto (+9) e quelle del dentista (+6%). In calo anche i risparmi: accantonarli è stato difficile per il 68% delle famiglie intervistate.

Sono emerse anche importanti differenze geografiche fra Nord e Sud della penisola. Particolarmente alta (10%) al Sud la quota di famiglie in grave difficoltà economica, in particolare in Calabria, Abruzzo, Sicilia, Campania, Marche e Umbria. Vanno meglio invece le cose in Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.

Una famiglia su tre ha perso entrate per colpa della pandemia

Le famiglie che se la cavano meglio con le spese quotidiane sono quelle dove tutti e due i partner sono laureati. In forte difficoltà invece i single under 35, ma la situazione peggiore è quella delle famiglie dove almeno uno dei partner è disoccupato.

Quanto alle prospettive sul futuro, secondo l’indagine di Altroconsumo il 35% degli intervistati è convinto che le difficoltà economiche cresceranno, mentre un 19% crede che invece miglioreranno. Ancora pesanti gli effetti del Covid sule famiglie: nel 2021 una famiglia su tre ha subito un calo delle entrate per la pandemia, principalmente (nel 46% dei casi) per via di periodi di inattività lavorativa.

Insomma, “il termometro segna rosso: sempre più famiglie fanno fatica a sostenere le spese quotidiane, segno di un generale impoverimento degli Italiani che si conferma nelle aree già in difficoltà e si allarga anche nuove fasce della popolazione, toccando anche il cosiddetto ceto medio”. Lo ha detto Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo, che in un momento tanto critico auspica il sostegno delle istituzioni a supporto delle famiglie in crescente difficoltà.