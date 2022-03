Covid, Viola: “Il virus continua a cambiare, non abbassiamo la guardia”

“Il virus pandemico continua a cambiare” afferma l’immunologa Antonella Viola. Non è quindi il caso di abbassare la guardia secondo l’esperta in quanto la “convivenza con virus resta complicata” e nel resto del mondo il Covid dilaga, registrando forti aumenti dei casi di contagio.

“Ci sono dati molto preoccupanti sull’infezione degli animali e del ritorno dagli animali all’uomo” avverte la dottoressa Viola.

ATTENZIONE A OMICRON 2

Non siamo più in emergenza ma “c’è uno scenario complesso da gestire. E siamo tutti contenti di uscire da questa fase. Ma è una convivenza ancora complicata” dichiara l’immunologa dell’università di Padova durante una intervista rilasciata in radio. “Sta succedendo quello che avevamo immaginato, quando calava la curva dei contagi, guardando cosa stava succedendo in Danimarca, con la prevalenza della nuova variante Omicron 2 che era diventata rapidamente prevalente“.

“Omicron 2 è molto più trasmissibile di Omicron. E si sta diffondendo un po’ ovunque nel mondo. E’ prevalente in Europa, in Asia, in Africa e in varie Regioni del mondo” avverte. Stiamo “osservando una situazione molto grave e preoccupante in diversi Paesi. Da noi la situazione non è così drammatica ancora. E speriamo che mantenendo alta attenzione resti così” conclude l’esperta.