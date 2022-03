Meteo DOMANI venerdì 18 marzo | cieli coperti

Nella giornata di domani venerdì previsioni meteo del 18 marzo . Al nord cieli coperti. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 18 marzo.

Nord:

Velature anche estese su est Emilia-romagna, Veneto e Friuli-venezia giulia in lento diradamento dal pomeriggio; molto nuvoloso altrove con sporadiche deboli precipitazioni sulla fascia alpina/prealpina piemontese e, dal pomeriggio, anche su Valle d’aosta e nord Lombardia.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulla Sardegna, con piogge e rovesci da isolati a sparsi sul settore orientale e solo occasionali e di breve durata su quello occidentale; nuvolosità irregolare a tratti intensa su tutte le regioni peninsulari, con addensamenti più consistenti e deboli sporadiche precipitazioni possibili al mattino e nel pomeriggio su aree interne e appenniniche di Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Molte nubi sulla Sicilia, con isolate piogge o rovesci sul settore orientale e in moderata intensificazione dalla sera; estesa nuvolosità anche sul settore peninsulare, con isolate piogge o rovesci su Calabria e Basilicata e in intensificazione serale sui rispettivi settori ionici e fenomeni locali o al più isolati, fino al tardo pomeriggio/prima sera, su Molise e Puglia, con locali fenomeni nel pomeriggio e in serata sulla Campania meridionale.

Temperature:

Minime in calo su Abruzzo, Marche, nord Toscana, Emilia-romagna, Friuli-venezia giulia e pianure di Veneto e Lombardia, stazionarie sul resto d’Italia o al più in lieve aumento su Sicilia, Calabria, Puglia e Campania; massime in calo su tutto il centro-sud peninsulare, nord Sardegna, Valle d’aosta, alpi piemontesi, est Emilia romagna e basso Veneto, stazionarie altrove o in lieve aumento su Trentino-alto adige e settori nord di Veneto e Friuli-venezia giulia.

Venti:

Generalmente dai quadranti orientali, da moderati a localmente forti su isole maggiori e Calabria, da deboli a moderati sul resto d’italia con rinforzi anche decisi su Liguria, Toscana e coste dell’alto adriatico.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia; mossi adriatico, alto tirreno e nord ionio con moto ondoso in generale aumento iniziando da nord ionio e basso adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari, tendente ad agitato lo ionio meridionale.