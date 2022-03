Meteo OGGI sabato 19 marzo | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI sabato previsioni meteo del 19 marzo . Al nord cieli coperti. Al centro cieli coperti. Al sud nubi e rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 19 marzo.

Nord:

Cielo molto nuvoloso sulle aree alpine, prealpine con deboli precipitazioni, nevose oltre i 1000 metri; spesse velature sulle restanti aree occidentali e cielo sereno sul rimanente settentrione.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti consistenti su Marche meridionali, rilievi laziali ed Abruzzo con lievi precipitazioni, in assorbimento serale; sulle altre zone peninsulari ampio soleggiamento, salvo addensamenti significativi che interesseranno dal pomeriggio il restante territorio laziale e, dalla sera, l’Umbria. Sulla Sardegna atteso moderato maltempo con fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi sul settore orientale dell’isola.

Sud e Sicilia:

Al mattino molte nubi un po’ ovunque con deboli piogge o locali rovesci associati, più frequenti e diffusi sulla Sicilia nordorientale; nel pomeriggio seguiranno schiarite sempre più ampie, a partire dalle regioni adriatiche con graduale attenuazione dei fenomeni; cielo stellato dalla sera, salvo copertura estesa che interesserà anche a fine giornata Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia.

Temperature:

Minime senza variazioni di rilievo sulle due isole maggiori; in diminuzione sul resto d’Italia; massime in tenue aumento sulle aree pianeggianti piemontesi; in calo su aree alpine centroccidentali, triveneto, Emilia-romagna, Sardegna centromeridionale, Toscana, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria, più marcato sulla Sicilia; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili sulle aree alpine e prealpine; da moderati a forti settentrionali sulla Liguria con raffiche di burrasca sul ponente; deboli o localmente moderati orientali sul resto del paese con decisi rinforzi sulle isole maggiori accompagnati anche da raffiche di burrasca. Attesa una generale riduzione della ventilazione dalle ore serali.

Mari:

Da agitati a molto agitati lo stretto di Sicilia e lo ionio meridionale; da molto mossi ad agitati i mari attorno alla Sardegna ed il restante ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini con moto ondoso in graduale diminuzione su mar ligure ed adriatico settentrionale.