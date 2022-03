Meteo OGGI domenica 20 marzo | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI domenica previsioni meteo del 20 marzo . Al nord cieli coperti. Al centro cieli coperti. Al sud nubi e rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 19 marzo.

Nord:

Addensamenti compatti su alpi, prealpi ed appennino settentrionale, con deboli locali nevicate a quote superiori ai 1000 metri; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa sulla Sardegna con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dalla sera; iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro, con aumento durante le ore centrali delle nubi compatte sulle regioni adriatiche e sul Lazio meridionale, con deboli piogge sparse e locali nevicate sulle aree interne dell’Abruzzo al di sopra degli 800 metri, in successiva attenuazione serale, e delle nubi medio-alte sul resto del centro, in successivo diradamento dalla sera.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso con piogge o rovesci sparsi e nevicate sui rilievi appenninici al di sopra degli 800 – 1000 metri; in generale attenuazione dalla sera.

Temperature:

Minime in diminuzione su tutto il paese, più marcato al sud, Lazio meridionale ed Abruzzo; massime stazionarie o in lieve aumento sulla Sardegna, stazionarie sulla Sicilia in lieve diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a forti dai quadranti orientali su Sicilia, Calabria meridionale e sulle aree costiere del Friuli-venezia giulia, in attenuazione dal tardo pomeriggio; da deboli a moderati orientali sul resto del centro-sud e pianura padana; da moderati a forti settentrionali sul ponente ligure, in attenuazione dal pomeriggio; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da agitati a molto agitati stretto di Sicilia e ionio meridionali, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso; da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna e restante parte di stretto di Sicilia e ionio; da mossi a molto mossi tirreno e mar ligure; mosso l’adriatico.