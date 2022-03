Meteo OGGI lunedì 21 marzo | cieli prevalentemente sereni

Nella giornata di OGGI lunedì previsioni meteo del 21 marzo . Al nord cieli sereni. Al centro beltempo. Al sud nubi sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 21 marzo.

Nord:

Nuvolosità diffusa al primo mattino sulle aree alpine e prealpine centroccidentali e del Trentino-alto adige, in successivo rapido diradamento con cielo terso; bel tempo sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Sulle aree peninsulari attesi annuvolamenti a ridosso dei rilievi di Marche ed Abruzzo e sul settore centromeridionale laziale, in dissolvimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti; ampio e prevalente soleggiamento sulle restanti zone. Sulla Sardegna molte nubi sul settore orientale in rapida estensione al resto dell’isola con deboli piogge o rovesci associati, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio con aperture sempre più estese.

Sud e Sicilia:

Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso; seguirà una intensificazione della nuvolosità su regioni tirreniche e restanti zone appenniniche con lievi rovesci sparsi associati e qualche fiocco di neve sui rilievi calabro-lucani oltre i 1000 metri. Atteso un miglioramento pomeridiano su Molise, Campania, appennino pugliese e Basilicata con ampi rasserenamenti, in estensione serale anche a Calabria e Sicilia.

Temperature:

Minime in diminuzione su pianura piemontese, Veneto, Friuli-venezia giulia, Emilia-romagna, Toscana, nord Marche, Umbria, Lazio centrosettentrionale, Basilicata ionica, isole maggiori e su gran parte del territorio calabrese; stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su nordPiemonte, alpi lombarde, Trentino-alto adige, Veneto settentrionale e Friuli-venezia giulia, nonché sulle aree ioniche di Puglia salentina, Basilicata e Calabria; in calo sulla Sardegna centrosettentrionale, coste marchigiane ed Umbria; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti:

Deboli intorno nord-est su Liguria, Emilia-romagna, coste nord adriatiche, centro peninsulare ed al meridione, con locali rinforzi su ponente ligure ed al sud; deboli orientali sulla Sardegna con rinforzi a nord dell’isola e variabili sul restante settentrione.

Mari:

Molto mossi mar e canale di Sardegna, nonché su stretto di Sicilia e ionio, con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimi; mossi i restanti bacini con moto ondoso in attenuazione lungo costa su mar ligure, tirreno centromeridionale ad est ed adriatico settentrionale.