Mike Tyson versione imprenditore: caramelle alla marijuana formato orecchio di Holyfield

L’ex pugile lancia un nuovo progetto imprenditoriale sul mercato: caramelle alla marijuana con la forma dell’orecchio di Holyfield, che ricordiamo, strappò a morsi in un duro scontro sul ring nel 1997.

Mike Tyson lancia un nuovo prodotto imprenditoriale. L’ex campione di pugilato, che da un po’ di tempo si dedica a coltivare marijuana, ha allargato il proprio business con la produzione di caramelle alla marijuana con una forma ‘diversa’.

Il campione da tempo ha un ranch in California in cui coltiva erba, che in alcuni stati americani è lecita, per poi venderla. Ora, ha creato un nuovo prodotto, denominato “Mike Bites” (Morsi di Mike, ndr).

Questo prodotto rievoca il passato da campione di boxe di Tyson e in particolare un durissimo scontro sul ring, occorso nel 1997, in cui il campione staccò a morsi l’orecchio dell’avversario Holyfield.

Le caramelle prodotte da Tyson sono infatti a forma di orecchio di Holyfield.

Il prodotto è stato lanciato sul mercato tramite social: l’ex campione è molto attivo online, dove ha anche molti podcast in cui con degli ospiti parla della sua vita presente e passata.