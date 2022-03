Positivo il primo ministro dell’Irlanda, era a un evento alla Casa Bianca

E’ risultato positivo al test del Covid Micheal Martin, il primo ministro dell’Irlanda, mentre si trovava Washington per un incontro ufficiale con il presidente americano Joe Biden. Tra i presenti anche la speaker della Camera dei Rappresentati Nancy Pelosi. Alla notizia della positività Martin, ha dovuto lasciare immediatamente il gala dell’Ireland Funds dove si trovava per mettersi in isolamento.

Martin avrebbe dovuto presenziare a un evento nella Casa Bianca per i festeggiamenti del giorno di San Patrizio che si tengono il 17 marzo, un festività molto sentita in Irlanda ma anche negli Usa dove la comunità irlandese è molto presente. Il primo ministro si collegherà tramite videoconferenza.

BIDEN NON STARA’ IN ISOLAMENTO

A quanto si viene a conoscenza da fonti di giornalisti americani, il premier irlandese aveva avuto contatti con Joe Biden ma la Casa Bianca ci tiene a precisare che secondo le normative non si tratta di un contatto diretto, ovvero non è stato a distanza ravvicinata senza mascherina per oltre 15 minuti.

A ogni modo Martin si trova ancora negli Stati Uniti e alloggia nella residenza degli ospiti della White House, la Blair House. Non ha sintomi particolari ed è in forze. Proprio ieri anche il marito della vicepresidente americana Kamala Harris era risultato positivo al Covid, fatto che ha costretto la donna ad annullare tutti gli impegni pubblici.