Giappone, violento terremoto di 7.3 al largo di Fukushima. Allerta tsunami

Un violento terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito il Giappone, al largo di Fukushima. È stata lanciata l’allerta tsunami: previste onde alte un metro.

Trema la terra in Giappone: nella regione del Tohoku è stato registrato un violentissimo terremoto di magnitudo 7.3 alle ore 23:36 locali.

La Japan Metereological Agency ha intanto lanciato anche l’allerta tsunami nella zona nord-est del Giappone. Le onde potrebbero arrivare ad un metro.

L’epicentro del terremoto è in mare, a largo di Fukushima ed è stato registrato ad una profondità di 60 km di profondità. A Tokyo, sono circa 700 mila le abitazioni rimaste senza corrente elettrica mentre presso la centrale nucleare di Fukushima sembra non siano state rilevate delle anomalie. Al momento non vi sono notizie di vittime.