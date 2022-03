L’Ucraina finirà nella povertà, a rischio il 90% della popolazione

Continua la guerra in Ucraina e la popolazione si trova ora in uno stato di enorme difficoltà visto lo scarseggiare delle risorse. L’Onu adesso lancia l’allarme: gli ucraini sono a rischio povertà. Si tratta del 90% dell’intera popolazione qualora il conflitto dovesse prolungarsi e intensificarsi.

“Ogni giorno di pace rinviata accelererà il rischio per l’Ucraina di precipitare in povertà” afferma il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Per l’Undp la guerra lascerà “profonde cicatrici sociali ed economiche per le generazioni a venire“. La Russia sta attaccando le fonti energetiche e le strutture essenziali del Paese come le centrali elettriche e gli ospedali. Per la ricostruzione serviranno anni e moltissimi fondi.

LEGGI ANCHE: Crisi Ucraina: ancora trattative, per Zelensky ora negoziati sono “più realistici”



“Un allarmante declino economico, e le sofferenze e le difficoltà che questo comporterà per una popolazione già traumatizzata, devono ora essere percepiti più chiaramente. C’è ancora tempo per fermare questa triste evoluzione” afferma Achim Steiner, amministratore dell’Undp.