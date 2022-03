Covid, preoccupa la situazione contagi ad Hong Kong: 249 morti in 24 ore

Il Coronavirus ha messo in ginocchio Hong Kong: la variante Omicron, infatti, sta avendo effetti devastanti sulla popolazione e anche sul sistema sanitario. Le conseguenze di questa crisi preoccupano non poco Pechino così come la Borsa.

Hong Kong continua la sua lotta contro il Covid-19 con una Omicron che sembra non voler arrestare la sua diffusione provocando morti e mandando in tilt gli ospedali. Questo racconta il quotidiano Il Corriere della Sera.

Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 249 decessi: il tasso di mortalità per milione di abitanti è infatti arrivato al livello più alto che si sia mai registrato nel mondo sviluppato.

LEGGI ANCHE: Morte Ludovica Visciglia: potrebbe aver sbattuto contro un albero mentre era sulla giostra

Quelle che si vedono ad Hong Kong sono scene inaspettate: gli ospedali sono pieni e i medici sono costretti a sistemare le barelle nelle corsie davanti al pronto soccorso. Accanto ai pazienti, spesso, trovano spazio sacchi di plastica che coprono le vittime del Covid-19. Dallo scorso dicembre, quando è iniziata la nuova crisi, sono stati registrati quasi 4.000 morti.

LEGGI ANCHE: Rilasciata la giornalista russa arrestata dopo il blitz al telegiornale [VIDEO]

Intanto, a Pechino è alta la preoccupazione. Il governo centrale ha deciso, per questo motivo, di inviare circa mille medici e infermieri negli ospedali di Hong Kong per cercare di rispondere all’emergenza. Nonostante la chiusura delle frontiere, Hong Kong non è stata del tutto in grado di gestire la diffusione del virus e di limitare i contagi. Questo perché non in possesso delle risorse e degli strumenti necessari per poter fare test di massa e quindi procedere con il tracciamento e la successiva quarantena. Non meno importante l’utilizzo di vaccini risultati meno efficaci rispetto a quelli somministrati in Italia e nel resto d’Europa.