Morte Ludovica Visciglia: potrebbe aver sbattuto contro un albero mentre era sulla giostra

Continuano le indagini sulla morte di Ludovica Visciglia, la 15enne che ha perso la vita mentre era sul Tagatà, una delle giostre presenti al Luna Park di Galliate, in provincia di Novara. Il tragico incidente si è verificato il 13 marzo. Spunta una nuova ipotesi: sembrerebbe che Ludovica abbia sbattuto la testa contro un albero vicino alla giostra.

Il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Novara chiamato a condurre le indagini sulla morte di Ludovica Visciglia, la 15enne deceduta a seguito di un incidente avvenuto nel Luna Park di Galliate, ha avanzato una nuova ipotesi.

Ipotesi che sembrerebbe trovare conferme da un video registrato il giorno del tragico incidente. Ludovica, morta per trauma cranico, potrebbe aver sbattuto la testa contro un albero posizionato troppo vicino alla giostra.

L’incidente

Le ultime informazioni riguardanti le indagini sulla morte della 15enne parlano di un video in cui si vede chiaramente Ludovica Visciglia al centro della giostra nel momento in cui la velocità del Tagatà è ancora bassa. Nel momento in cui la velocità aumenta, la 15enne va a sedersi e si regge sulle sbarre della giostra. Ad un tratto, però, si sente una voce pronunciare questa frase: «Ma è svenuta!».

Ludovica Visciglia, che si trovava al parco giochi per festeggiare il suo compleanno, era con i suoi amici i quali non si sarebbero accorti di quello che era appena accaduto. Gli amici che, in ogni caso, non avrebbero potuto vedere la dinamica dell’incidente poiché tutto è avvenuto alle spalle di Ludovica. Gli investigatori, intanto, hanno analizzato l’albero in questione e cercato tracce di sangue, biologiche, della 15enne.

Le indagini

Il Tagatà è ancora sotto sequestro e attualmente sulla lista degli indagati attualmente figurano solo il titolare della giostra e il figlio minorenne. Se l’ipotesi della morte dovuta dopo aver colpito l’albero con la testa venisse confermata, l’elenco degli indagati potrebbe allungarsi. Nel frattempo, su richiesta del Primo Cittadino Claudiano di Capri, il Luna Park è stato chiuso: «Ho firmato l’ordinanza di chiusura. – spiega il Sindaco – Riteniamo sia un gesto doveroso in rispetto di Ludovica e della sua famiglia. Ci vuole silenzio e rispetto». Gli investigatori, nei prossimi giorni, procederanno all’acquisire le pianimetrie del parco giochi e continueranno a raccogliere indizi dalle testimonianze dei presenti.