Si finge cieco per 13 anni e incassa dall’Inps una cifra record

Un uomo di 60 anni residente nell’hinterland sassarese, è stato denunciato dalla guardia di finanza di Sassari per aver incassato dall’Inps un’indennità di accompagnamento fingendosi cieco. Il sessantenne è stato sorpreso ad uscire tranquillamente a farsi la spesa, passeggiare e svolgere tutte le attività quotidiane, sempre autonomamente e da solo. Alla conclusione si è arrivati dopo una serie di verifiche, con pedinamenti e osservazioni delle abitudini e spostamenti dell’uomo.

Per tredici anni, dal 2007 al 2020, il sessantenne si è finto cieco totale, incassando dall’Inps un totale di 189 mila euro per l’indennità di accompagnamento come disabile. L’intero fascicolo frutto dell’attività investigativa è stata consegnata dalle Fiamme Gialle alla Procura di Sassari.

Ora si dovrà decidere se procedere penalmente contro il presunto falso invalido, accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reato punito con la reclusione da uno a 6 anni.