Tragico schianto con la moto: Ezio muore a 29 anni

Si chiamava Ezio Adami, il meccanico 29enne morto ieri in ospedale a Verona, a seguito di un incidente a bordo di una Ducati che stava collaudando. Lo scontro fatale con un’auto è avvenuto in via Apollo, dove sono accorsi i medici del 118, giunti sul posto con un’automedica ed un’ambulanza. I soccorritori hanno subito compreso la gravità della situazione e, dopo aver stabilizzato il giovane sul posto, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove purtroppo si è spento poco dopo il suo arrivo.

Adami, conosciuto alla Genovesa con il soprannome di “Skre“, dopo aver frequentato l’istituto Giorgi, ha iniziato a lavorare nell’officina del padre, anche lui grande appassionato di moto.

E’ proprio dalla Only Racing – questo il nome dell’Officina – che il ragazzo era uscito con la moto poco prima dell’impatto.

Ancora da accertare le cause dell’incidente

Il meccanico stava probabilmente collaudando il veicolo riparato, una moto Ducati, quando avrebbe perso il controllo della moto. Probabilmente per l’alta velocità ed una brusca frenata, il giovane è caduto a terra, dove è stato travolto da un’auto proveniente dalla carreggiata opposta.

LEGGI ANCHE: “MAMMA E PAPA’ HANNO IL COVID”, FINTA NIPOTE TRUFFA ANZIANA

Restano ancora da accertare le cause che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo della Ducati Monster sulla quale si trovava al momento dell’incidente. Probabile che abbia frenato per evitare un primo veicolo che stava svoltando, finendo contro una recinzione sulla strada in direzione Ca’ Brusà.

LEGGI ANCHE: RUSSIA, GIORNALISTA BLOCCA IL TG IN DIRETTA TV ED ESPONE UN CARTELLO “VI STANNO MENTENDO”

Caduto a terra, Adami sarebbe stato investito da un’Opel Meriva che non avrebbe potuto evitare il contatto. Sulle cause dell’incidente sta lavorando il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Verona, mentre il pm Eugenia Bertini ha disposto il sequestro della moto e che il corpo venisse trasportato all’istituto di medicina legale.