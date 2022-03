Leonardo muore a 16 anni con la moto del padre: non aveva la patente per guidarla

Il ragazzo avrebbe sbandato con il mezzo dopo averne perso il controllo, e si sarebbe schiantato contro una barriera di cemento nei pressi di un cancello. Purtroppo non ce l’ha fatta nonostante l’arrivo dei soccorsi

Uno schianto letale ha portato via la giovanissima vita di Leonardo Gessaga, 16 anni, di Cermenate, in provincia di Como. La tragedia è avvenuta sabato sera, 12 marzo. Il ragazzo era in sella alla moto del papà, una Honda 250, che non avrebbe potuto condurre in quanto senza patente.

Dopo il drammatico sinistro, Leonardo è stato portato in nosocomio, al Niguarda di Milano, con l’elisoccorso, ma non ce l’ha fatta. È infatti morto dopo circa un giorno a causa di un gravissimo trauma cranico riportato.

Leonardo era sulla moto del papà verso le 19 di sabato 12 marzo, nella zona di un ex campo base, a Lazzate, in provincia di Monza. Da quanto si è ricostruito sinora, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto e si sarebbe schiantato contro una barriera di cemento sita affianco a un cancello che delimita l’area autostradale.

Leggi anche:—>Donna assassinata in casa, il marito:«Le ho tolto il coltello dal collo e ho pulito il sangue»

Sfortunatamente, il trauma cranico riportato dal ragazzo era troppo grave e il giovane è deceduto. Da quanto scrive il Corriere, sembrerebbe che Leonardo avesse tentato di evitare lo schianto all’ultimo minuto, gettandosi dal mezzo.

Leggi anche:—>La Regina Elisabetta è piuttosto fragile, ”annullati diversi suoi eventi in pubblico”. A sostituirla, il principe Carlo

Attualmente si sta indagando sull’accaduto, cercando anche eventuali testimoni. Leonardo adorava quella moto, tant’è che era in ogni foto che il giovane postava sui social. «Ogni volta che saliremo in sella sarai sempre con noi come angelo custode. Riposa in pace», lo ricorda un amico.