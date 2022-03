“Mamma e papà hanno il covid”: finta nipote truffa anziana

Si è finta la nipote e una truffatrice è riuscita a farsi dare dei soldi da un’anziana signora, a cui aveva detto che i genitori erano ricoverati in ospedale e necessitavano urgentemente di soldi per delle spese. L’episodio è accaduto ieri a Milano, in un palazzo di via Carlo Feltrinelli, in una zona periferica della città.

La vittima, di 80 anni, è stata chiamata al telefono da una ragazza che le ha chiesto aiuto. Un’ora dopo la truffatrice si è presentata sotto casa e l’anziana le ha consegnato gioielli e soldi.

La giovane è poi scomparsa, mentre l’anziana, in stato confusionale, non è stata al momento in grado d i quantificare quanto ha data alla truffatrice.