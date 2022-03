Coppia di truffatori tenta di rapinare un anziano di 82 anni: denunciati a piede libero

Con la scusa di vendergli un’automobile avevano attirato l’uomo in una strada isolata. Poi è scattato il tentativo di rapina.

In due si sono visti denunciare a piede libero, nella mattinata di giovedì, dai Carabinieri della Stazione di Badia al Pino, nell’aretino. Sulla coppia, composta da un uomo e una donna di nazionalità rumena entrambi residenti fuori dalla provincia di Arezzo, pesano gravi indizi di colpevolezza: sono infatti accusati di tentata rapina. La vittima è un anziano italiano di 82 anni, mentre il tentativo di rapina sarebbe andato in scena nel centro di Arezzo.

Prima del passaggio in agenzia scatta il tentativo di rapina

I fatti: l’attenzione dell’82enne era stata attirata da un annuncio che metteva in vendita un’auto di grossa cilindrata. Visto il prezzo conveniente, l’uomo aveva contattato per telefono il venditore del mezzo. Dopo aver raggiuto un accordo sul prezzo, acquirente e venditore si erano dati appuntamento di persona nel centro di Arezzo per concludere la compravendita.

Così l’indomani l’anziano si visto con due persone, un uomo e una donna, e assieme a loro ha raggiunto un’officina meccanica di sua fiducia per far esaminare la macchina, una Mercedes. Ma prima di perfezionare legalmente il passaggio di proprietà presso un’agenzia specializzata in pratiche automobilistiche, la coppia di finti venditori ha portato l’uomo in una strada periferica per poi cercare di sottrargli con la violenza il denaro, 500 euro in contanti, che l’uomo aveva con sé per saldare la prima rata dell’acquisto.

L’82enne si è opposto al tentativo di rapina e ha urlato per chiamare aiuto, riuscendo così ad attirare l’attenzione di alcuni passati. A quel punto i malviventi, intimoriti, si sono dati alla fuga in auto. Successivamente le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire con esattezza l’accaduto e di arrivare a indentificare la coppia, due pluripregiudicati per reati specifici. I militari dell’Arma hanno provveduto a segnalarli a piede libero per tentata rapina in concorso. La vittima, fatta salva la paura per l’aggressione, non ha riportato ferite.