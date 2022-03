Primavera in arrivo, torna ora legale: ecco quando dovremo rimettere le lancette in avanti di un’ora

L’ora legale rimarrà fino al prossimo 30 ottobre

La primavera è alle porte, e come al solito le lancette verranno spostate di un’ora avanti, con l’ora legale. Questa operazione, quest’anno cadrà nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo. Le lancette dovranno essere spostate alle ore 2, che diventeranno le 3. L’ora legale rimarrà fino al prossimo 30 ottobre.

La scelta di eseguire il cambio dell’ora di notte è determinata dal fatto che di notte i trasporti fanno meno tratte. A partire dal 27 marzo 2022, quindi, sarà possibile avere un’ora di luce in più e questo avvantaggerà anche i consumi di elettricità, soprattutto visto il momento assai difficile che stiamo attraversando.

Con molta probabilità il nostro corpo inizialmente potrebbe anche risentire per alcuni giorni di questo cambio, per via dell’orologio biologico che ha a che fare con i ritmi circadiani, ma poi si adatterà come sempre. Tali ritmi vanno un po’ in difficoltà quando si cambia l’ora e nel ritmo legato alla questione sonno-veglia.