Nuova strategia per truffare gli anziani:«Pagate 180 euro per la guerra in Ucraina o tagliamo il gas»

Nuove speculazioni sulla guerra in Ucraina, che si traducono in truffe ai danni di persone anziane. Ecco cos’è successo

Con l’inizio della guerra in Ucraina, ecco anche le prime truffe ai danni di persone anziane. A subire il tentato inganno, un pensionato di Trezzo sull’Adda (Milano). La truffa consisteva nel farsi pagare 180 euro per la guerra in Ucraina, altrimenti «le verrà chiuso il contratto del gas e resterà al freddo, senza riscaldamento». Ma le segnalazioni di nuove truffe legate alla guerra stanno giungendo da diversi Comuni.

Nel caso dell’anziano di Trezzo sull’Adda, il 1° marzo, una donna si è presentata sotto casa dell’uomo che tuttavia, nonostante le sue insistenze, non ha fatto entrare la sconosciuta nella sua abitazione. Anzi, ha contattato subito i carabinieri.

Dopo quanto avvenuto, il Comune di Trezzo dell’Adda ha divulgato con prontezza una nota per i propri cittadini:«Nessun operatore del gas telefona o si presenta a casa con richieste di questo tipo. Chiudete subito la telefonata e non aprite a sconosciuti».

Nel frattempo, la polizia locale ha aperto un’inchiesta in merito, perché si tratta di una scusa plausibile per ingannare gli anziani più fragili e soprattutto quelli che vivono in solitudine. I carabinieri hanno avvisato gli anziani che nel caso in cui qualcuno dovesse contattarli con questo genere di pretesti, devono subito avvertire le forze dell’ordine.