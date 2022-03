Militare russo piange, gli ucraini lo sfamano e gli danno un telefono per chiamare la madre [VIDEO]

Il tuo browser non supporta questo file

In un video che sta facendo il giro del web, si vede un giovane soldato russo mentre beve una tazza di thé e mangia

C’è un filmato che sta facendo il giro dei social e che ritrae un militare russo, in lacrime, mentre beve una tazza di thé e mangia del cibo attorniato da alcuni ucraini. Vicino a lui, una donna gli offre il suo cellulare per comunicare con sua madre in Russia.

Nel corso del filmato, c’è una voce fuori campo che in ucraino commenta:«Non è colpa di questi giovani, non sanno perché sono qui.Hanno mappe vecchie, si sono persi».

Sono parecchi i report di analisti occidentali che in questi giorni hanno raccontato che tra i militari russi inviato a combattere in Ucraina, sono diversi gli episodi di scoraggiamento.

Secondo quanto riporta il Telegraph, che ha menzionato alcune registrazioni dategli dall’intelligence inglese ShadowBreak, si sentirebbero militari russi che piangono o per l’assenza di invio di provviste e carburante dalle retrovie.