Reddito cittadinanza, Inps: a gennaio quasi 1,35 milioni di nuclei beneficiari

Da quanto emerge dall’aggiornamento dei dati Inps al gennaio 2022, sono quasi 1,35 milioni i nuclei beneficiari del sostegno

Da quanto emerge da un aggiornamento dei dati Inps al gennaio 2022, sono 1,35 milioni i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. Sono tre milioni le persone coinvolte e l’importo medio erogato in tutta Italia è di 549 euro. Registrate anche revoche del sostegno per 4.672 nuclei e 991 decadenze dal diritto di percepire il suddetto reddito.

Si tratta di un assegno, come spiega l’Inps, «che varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 445 euro per i mono componenti a un massimo di 763 euro per le famiglie con sei o più componenti».

Il numero complessivo di coloro che ricevono il sostegno è di 2,57 milioni di italiani, quasi 309mila extracomunitari con permesso di soggiorno in Europa e 114mila europei.

Per le famiglie in cui sono presenti minorenni, l’importo medio mensile del reddito è pari a 684 euro, e parte da minimo 582 euro per le famiglie composte da due persone a 767 euro per i nuclei in cui vi sono oltre le 5 persone. I nuclei in cui vi sono disabili sono all’incirca 223mila, e 519mila persone coinvolte, per un importo medio pari a 493 euro. Si parte da un minimo di 386 euro per famiglie composte da una sola persona a 722 euro per nuclei in cui vi sono più di 5 persone.

Per quanto concerne la distribuzione del reddito per aree geografiche, vi sono 577mila percettori al Nord, 420mila nel Centro Italia e oltre due milioni tra Sud e Isole.