Ragazza di 15 anni muore sbalzata da giostra al luna park

Una ragazza è morta in seguito a un incidente occorso su una giostra ieri a Galliate, in provincia di Novara.

Una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata sbalzata da una giostra e finendo a terra. Nonostante i tempestivi soccorsi, non ce l’ha fatta. La ragazza era ricoverata all’ospedale Maggiore di Novara, giunta in gravissime condizioni. La ragazza è caduta da una giostra tipo tagadà.

Il luna park è stato allestito in occasione della festa patronale di San Giuseppe e aveva appena aperto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i carabinieri e la polizia locale, che stanno investigando per risalire alla dinamica dell’incidente e per accertare se vi siano eventuali responsabilità.

Il sindaco del posto è scioccato:«Siamo sconvolti, è una vera tragedia», ha commentato.

Purtroppo è arrivata stamane che la 15enne non ce l’ha fatta, ed è morta all’ospedale Maggiore di Novara, dopo essere stata ricoverata in Rianimazione.