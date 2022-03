Europarlamentare Donato denuncia:«Oscurata la mia pagina Facebook perché contraria a sanzioni alla Russia»

In un post su Twitter, l’europarlamentare denuncia la scomparsa da un giorno all’altro della sua pagina Facebook. Ecco cos’è successo

Francesca Donato, europarlamentare ex Lega, da cui si è tirata fuori lo scorso anno, ha scritto un tweet in cui denuncia l’oscuramento della propria pagina Facebook in cui la seguivano oltre 143mila persone. Donato spiega:«Mi hanno chiuso la pagina Facebook. L’attacco nei miei confronti è partito in maniera pesante. Traetene le conclusioni».

Per Donato, non è stato un caso:«L’oscuramento della mia pagina arriva guarda caso dopo il mio voto contrario al Parlamento europeo alle sanzioni alla Russia e alla mia posizione critica sulla linea governativa di esacerbazione del conflitto in Ucraina», afferma.

Nel suo tweet, l’europarlamentare spiega che è stato il suo staff a comunicarle dell’oscuramento della sua pagina Facebook, oscuramento occorso «senza nessuna notifica o avvertimento da parte di Facebook. Posso solo pensare che la società di Zuckerberg che in queste ore ha anche deciso di rendere lecite minacce e insulti ai cittadini russi abbia invece considerato la mia pagina troppo libera o comunque non conforme alla vulgata mainstream.

La cosa mi era chiara da tempo, ma non pensavo arrivassero a zittire un parlamentare democraticamente eletto e candidato a sindaco nella quinta città d’Italia. Chi pensa di zittirmi o intimorirmi si metta l’animo in pace: io non mi fermo».

La pagina Facebook di Donato, aveva già subìto delle restrizioni da parte del colosso social per via delle sue posizioni riguardo la campagna vaccinale e gestione dell’emergenza pandemica.