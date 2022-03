Assassinata in casa con dei fendenti alla gola: il marito ha trovato la salma

La polizia sta indagando sull’omicidio di una donna ritrovata morta in una casa a Lentini, in provincia di Siracusa. Da quanto si apprende, la donna sarebbe rimasta vittima di un accoltellamento

Una donna marocchina è rimasta vittima di un omicidio nella propria abitazione di Lentini, in provincia di Siracusa. Ad allertare la polizia è stato il marito della donna, tramite una telefonata.

Da quanto su apprende, la donna è stata colpita da alcuni fendenti alla gola. Gli investigatori, per ora, escludono la pista del gesto estremo.

Il marito, un operaio di 45 anni, come detto, ha ritrovato la moglie in casa senza vita e ha subito allertato le autorità. L’uomo si trova ancora in commissariato per chiarire la propria posizione all’interno di questa vicenda.

Gli inquirenti, oltre al marito della donna, hanno ascoltato anche i vicini di casa, parenti e amici per provare a comprendere se i due coniugi avessero avuto delle liti in passato.

Da quanti si apprende, i poliziotti ipotizzano che l’uomo avrebbe potuto accoltellare la moglie dopo un violento litigio. L’arma del delitto è un coltello da cucina di grandi dimensioni.