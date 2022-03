Crisi Ucraina: ancora trattative, per Zelensky ora negoziati sono “più realistici”

Nuova sessione di negoziati tra russi e ucraini. Una nuova tornata delle trattative è prevista infatti per oggi. L’incontro tra le due delegazioni, quella russa e quella ucraina, avrà luogo in videoconferenza. E finalmente sembrano aprirsi piccoli spiragli che fanno sperare in un esito positivo della trattativa.

Ieri, nel messaggio diffuso in tarda notte, il capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che i colloqui si stanno facendo “più realistici”.

Ieri sera invece il capo della delegazione ucraina aveva riferito di “negoziati difficili”, evidenziando però al tempo stesso che rimaneva ”aperta la strada per il compromesso”.

Zelensky ha ribadito che “tutte le guerre terminano con degli accordi”. Il leader dell’Ucraina spiega che ora “le posizioni nei negoziati sembrano più realistiche”.

Il presidente ucraino però non vuole accelerare e prende tempo: “Tuttavia c’è ancora tempo perché siano raggiunte decisioni nell’interesse dell’Ucraina”, ha precisato.