Ucraina, cyber attacco a siti dei tribunali russi, hacker chiedono impeachment Putin

La guerra in Ucraina è anche una guerra ibrida, fatta di cyber attacchi. Come quello messo a segno da alcuni hacker a danno dei tribunali russi. In alcune regioni della Russia alcuni siti web dei tribunali arbitrali sono stati attaccati da pirati informatici che chiedono l’impeachment di Putin e vogliono mandarlo a processo per crimini di guerra.

Sotto tiro sono finiti alcuni tribunali siberiani e della parte più a est della Federazione Russa, che per un po’ sono stati messi fuori uso.

Sotto attacco anche le corti nelle zone di Primorsky, Krasnoyarsk e Khabarovsk, delle regioni di Novosibirsk e Kursk, di Mosca e anche di cinque regioni degli Urali.

A riportarlo è stata Radio Svoboda. Inga Sorokina, portavoce della Corte arbitrale di Primorsky Krai, ha spiegato a Ria Novosti che i siti Web delle corti arbitrali sono ospitati su un’unica piattaforma moscovita e dunque il cyber attacco ha colpito tutte le pagine web.

LEGGI ANCHE -> Ucraina, bombe nella notte a Kharkiv: morti e palazzi distrutti, colpita anche una scuola

Gli esperti in informatica sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità, mentre i tribunali di giurisdizione generale sono ospitati da un’altra piattaforma, dunque sono stati risparmiati dal cyber attacco.