Putin: «Non ci hanno dato possibilità di risolvere problemi con mezzi pacifici»

Mentre Zelens’kyj era impegnato nel Congresso USA, Vladimir Putin ha preso parte ad una riunione sulle misure di sostegno socio-economiche alle regioni ed ha parlato della guerra in Ucraina.

Per la Russia, ha spiegato Putin, non si poteva non intraprendere una operazione speciale militare in Ucraina poiché non vi erano più metodi diplomatici per risolvere i problemi di sicurezza.

Problemi che, a suo dire, sono sorti non per colpa della Russia. «Tutte le possibilità diplomatiche erano state utilizzate pienamente. – spiega Vladimir Putin – Non ci hanno lasciato risolvere questi problemi con mezzi pacifici».

Sull’attacco all’Ucraina

La presenza di militari russi vicino Kiev, per Putin, non deve essere visto come un tentativo della Russia di voler occupare l’Ucraina. «L’arrivo delle truppe russe vicino a Kiev e vicino ad altre città ucraine non ha nulla a che fare con la volontà di occupare il Paese». L’occupazione dell’Ucraina «non è il nostro obiettivo» afferma il Presidente della Russia.

Intanto, attraverso una nota diffusa dal Ministero degli Esteri, la Russia fa sapere di aver bloccato anche il sito della BBC. Putin continua così a controllare pesantemente la Rete e le informazioni diffuse. L’Ente per le comunicazioni di Mosca, intanto, sta procedendo al blocco di servizi di VPN i quali danno la possibilità ai cittadini di aggirare la censura. Questo sarebbe «solo l’inizio delle azioni di rappresaglia russa contro la guerra di informazione lanciata dall’Occidente». L’Occidente che, secondo Putin, starebbe perdendo il «predomio globale».