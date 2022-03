Covid, Speranza: “Italia tra i paesi più vaccinati. Eviteremo nuove chiusure”

Buone notizie dal fronte Covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante il Question Time che si è svolto questa mattina alla Camera dei Deputati, ha spiegato come la percentuale di vaccinati in Italia sia molto alta e il numero dei contagi in continua di diminuzione. Questo fa ben sperare sia per l’arrivo della bella stagione e l’apertura quindi della stagione turistica ed estiva, sia per il prossimo inverno dove saranno evitate le chiusure e limitazioni.

“A questa mattina il numero dei vaccinati nel nostro Paese è tra i più alti d’Europa e dell’intero mondo. Il 91,3% delle persone over 12 ha avuto una prima dose, l’89,6% degli over 12 ha avuto anche la seconda dose” ha detto il ministro.

“Grazie agli strumenti che abbiamo messo in campo insieme al Green Pass siamo riusciti ad attraversare la stagione autunno inverno senza chiusure generalizzate. Questa è la verità senza propaganda. Altri Paesi con meno vaccinati di noi sono stati costretti a misure più dure” continua Speranza. “Proprio ieri Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale Usa sulle allergie e le malattie infettive, ha richiamato i risultati importanti ottenuti dall’Italia e a questa mattina siamo a 38.266.573 dosi somministrate di vaccini Contro Covid-19“.

RISULTATI OTTENUTI GRAZIE AI VACCINI

“Se siamo in una fase nuova è prima di tutto grazie alla campagna di vaccinazione e su questo dobbiamo continuare ad insistere. Milioni di persone devono fare la terza dose, alcune persone devono fare la prima dose. Ogni vaccino in più somministrato è uno scudo che ci consentirà di rendere il nostro Paese più forte” ha concluso.