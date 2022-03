Accoltellato dopo un litigio in un bar: 25enne in gravi condizioni

L’aggressione è occorsa ieri sera, giovedì 17 marzo, a Reggio Emilia. Sul posto sono arrivati i poliziotti. Fermato il presunto aggressore

Lo hanno aggredito colpendolo all’addome mentre era in un bar di Reggio Emilia, in via Gorizia. È quanto occorso ieri sera, giovedì 17 marzo, a un giovane di 25 anni. A quanto pare, l’aggressore avrebbe agito per futili ragioni.

Sul posto sono sopraggiunti i poliziotti della questura di Reggio Emilia, dopo una segnalazione. Il 25enne è stato trovato in gravi condizioni, fuori dal bar. Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, pare che l’accoltellamento sia avvenuto al culmine di un banale litigio tra i due.

Dopo le prime indagini, la polizia ha fermato il presunto aggressore e ha sequestrato un coltello che si presume sia stato usato per colpire il 25enne. I soccorritori hanno trasportato il giovane all’ospedale Santa Maria Nuova dove è ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo, l’inchiesta va avanti per comprendere meglio l’accaduto e il contesto in cui si è verificata l’aggressione.