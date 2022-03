Ucraina: muore sotto i bombardamenti il primo ballerino dell’Opera

E’ morto Artem Datsishin, ballerino dell’Opera Nazionale di Kiev. Era stato rimasto coinvolto in un bombardamento da parte dei russi sulla Capitale ed è deceduto dopo diversi giorni di agonia in ospedale. L’annuncio del direttore dell’Opera.

Ancora vittime civili in Ucraina. Artem Datsishin, primo ballerina all’Opera Nazionale dell’Ucraina è morto in ospedale dopo alcuni giorni a causa delle ferite riportate durante i bombardamenti su Kiev. Anatoly Solovyanenko, direttore dell’Opera scrive sul suo profilo Facebook: “È stato ucciso il nostro collega, grande artista, solista di lunga data e uomo meraviglioso“.

Per sua collega e grande amica Tatyana Borovik è un dolore insopportabile, è stata lei a dare annuncio del grave ferimento di Datsishin. “Addio amico mio, non riesco a esprimere il dolore che sento” scrive oggi sui social. Datsishin aveva 43 anni.

UN GRANDE PERCORSO ARTISTICO

Datsishin era una artista molto amato in patria da pubblico e colleghi. Si era esibito nei teatri di tutto il mondo, dagli Usa al Giappone, dalla Francia all’Italia ed verrà ricordato per le sue interpretazioni ne Il lago dei cigni, Lo schiaccianoci, La bella addormentata nel bosco, Giselle e Romeo e Giulietta. In carriera ha ricevuto il premio Serge Lifar nel 1996 e il Rudolf Nureyev nel 1998.