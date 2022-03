Ragazzo di 13 anni guida pickup e si schianta contro furgone: 9 morti

Il tuo browser non supporta questo file

Tragico incidente in Texas, dove un ragazzino di 13 anni che guidava un pickup si è scontrato contro un furgone in modo fatale

Dramma negli Stati Uniti, in Texas, dove un ragazzino di 13 anni al volante di un pickup ha invaso la corsia opposta schiantandosi in modo frontale contro un furgone. Nel terribile scontro, 9 persone hanno perso la vita.

Tra i deceduti, lo stesso ragazzino alla guida del pickup e l’uomo che era a bordo del mezzo con lui. Sono morti, inoltre, sei studenti universitari del New Mexico e un coach di golf. Altri due studenti, del Canada, sono riusciti a sopravvivere al tragico schianto.

Da quanto ricostruito, l’impatto sarebbe occorso a causa dell’esplosione di una ruota di scorta del pickup. A divulgare la notizia è stata la National Transportation Safety Board, agenzia che si occupa di investigare sugli incidenti che riguardano i trasporti civili.

L’inchiesta ha come fine quello di accertare anche la ragione per cui il ragazzino fosse al volante del mezzo. In Texas, è sì possibile prendere lezioni di guida teorica per i minori, ma dai 14 anni in su e le guide possono cominciare dai 15 anni, con un adulto o un istruttore che affianca il principiante.